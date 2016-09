Asielzoeker steekt vrouw in brand en sterft zelf

Door: redactie

Een Syrische asielzoeker in het Duitse Rüdesheim heeft vanochtend in een opvangtehuis zijn echtgenote in brand gestoken, maar moest dat zelf met de dood bekopen.

De vrouw overleefde de aanval, maar verkeert wel in levensgevaar. Twee andere bewoners van het tehuis raakten gewond, aldus de politie.



Overgeplaatst om relatieproblemen

Volgens de politie waren er al eerder problemen in de relatie tussen de 45-jarige man en zijn 31-jarige echtgenote. De man werd daarom overgeplaatst naar een ander centrum, zijn vrouw en hun drie kinderen bleven in Rüdesheim.



Vanochtend keerde de man echter terug, overgoot hij zijn vrouw met een brandbare vloeistof en stak haar in brand. Hij vatte zelf ook vlam en overleed. De vrouw is met een helikopter naar een ziekenhuis gebracht. Of de kinderen getuige waren van de gruwelijke daad, kon de politie nog niet zeggen.



Het kostte uren om de brand te blussen. Het opvangtehuis is onbewoonbaar geworden.