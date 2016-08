Beieren gaat verblijfplaats opleggen aan asielzoekers

Bewerkt door: Redactie

31/08/16 - 16u06 Bron: Belga

© afp.

Vluchtelingencrisis Beieren heeft als eerste Duitse deelstaat een wet ingevoerd die bepaalt dat de overheid een verplichte verblijfplaats kan opleggen aan asielzoekers.

De asielzoekers in de Zuid-Duitse deelstaat zullen drie jaar lang moeten verblijven in die woning die hen is toegewezen. De regeling gaat in vanaf 1 september, maar geldt niet voor de mensen die minstens vijftien uur per week werken, of die een werkopleiding volgen.