Sterke stijging vluchtelingen van Turkije naar Griekenland

Door: redactie

31/08/16 - 13u24 Bron: Belga

Kinderen spelen in een vluchtelingenkamp in Thessaloniki © afp.

vluchtelingencrisis Griekenland merkt de laatste 48 uur een sterke stijging van het aantal vluchtelingen uit Turkije. In twee dagen tijd zijn al meer dan 560 mensen aangekomen.

In de zogenaamde hotspots, die de migranten op de Griekse eilanden moeten opvangen, zitten nu al 12.200 mensen, terwijl de centra slechts op 7.450 mensen voorzien zijn. Griekenland heeft hotspots in Lesbos, Chios, Samos, Leros en Kos.



Van maandagochtend tot dinsdagochtend kwamen 462 mensen binnen, het grootste aantal vluchtelingen op één dag sinds de vluchtelingendeal tussen Europa en Turkije in april. Volgens die overeenkomst wordt één Syrische vluchtelingen in Europa opgenomen per migrant die Turkije terugneemt van Griekenland.



Sinds de deal werd gesloten, kwamen gemiddeld nog 74 vluchtelingen per dag aan uit Turkije.