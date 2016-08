Eén jaar na "wir schaffen das": Merkel geeft toe dat Duitsland te laat reageerde

Door: redactie

10 september 2015: Bondskanselier Angela Merkel poseert voor een selfie met een vluchteling in een opvangcenturm in Berlijn. © epa.

Dag op dag één jaar na haar uitspraak "wir schaffen das" verklaart de Duitse bondskanselier Angela Merkel dat haar land tevergeefs heeft gezocht naar een pan-Europese oplossing voor de vluchtelingencrisis. Aan de krant Süddeutsche Zeitung gaf ze toe dat Duitsland te laat reageerde op het toenemende bewijs van een vluchtelingencrisis. "Ook wij Duitsers hebben het probleem te lang genegeerd."

"In 2004 en 2005 waren er al heel veel aankomsten van vluchtelingen, maar we lieten het aan Spanje en anderen aan de buitengrenzen om mee om te gaan", zei Merkel. "Na de vele vluchtelingen die we opnamen tijdens de oorlogen in Joegoslavië, was Duitsland behoorlijk blij dat het vooral aan anderen was om de kwestie aan te pakken." Het interview is gepubliceerd net een jaar nadat Merkel in volle vluchtelingencrisis de fameuze woorden "wir schaffen das" uitsprak.



In 2015 nam Duitsland meer dan een miljoen vluchtelingen op. Velen van hen trokken naar Duitsland omdat Merkel een toevluchtsoord beloofde aan wie de oorlog in Syrië ontvluchtte.



De populariteit van bondskanselier Merkel is dalende. Een peiling wees uit dat de helft van de Duitsers liever niet ziet dat zij een vierde termijn als bondskanselier zal dienen. Of de christen-democratische bewindsvrouw (62) zich volgend jaar daadwerkelijk kandidaat stelt, is nog niet bekend.



De Duitse autoriteiten verwachten dat dit jaar minder dan 300.000 migranten het land bereiken. "Duitsland zal Duitsland blijven, met alles dat ons dierbaar is", zei Merkel nog aan de krant.