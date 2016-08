Illegaal die opvangcentrum vernielde overgebracht naar gesloten instelling

Door: Ronny De Coster

29/08/16 - 22u55 Bron: Eigen berichtgeving

© Ronny De Coster.

Zingem - Merksplas De uitgeprocedeerde asielzoeker, die zaterdag het opvangcentrum in het Oost-Vlaamse Zingem kort en klein heeft geslagen, zit in de gesloten instelling van Merksplas (provincie Antwerpen). Hij is overgebracht met het oog op zijn repatriëring naar zijn thuisland Mali.

"Het is nu wel duidelijk, dat die man heel gevaarlijk is", zegt Laurent Mutambayi, adviseur van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) na wat zich vorig weekend in Zingem heeft afgespeeld. Volgens Mutambayi was er gisteren al een gesprek met de Malinese ambassadeur in ons land met het oog op de repatriëring van de uitgeprocedeerde asielzoeker.



De zaak kwam in een stroomversnelling, nadat justitieminister Koen Geens (CD&V) gisterenochtend besliste om de Malinees ter beschikking te stellen van de regering. Dat is een uitzonderlijke maatregel voor mensen die een gevaar betekenen voor de maatschappij, maar voor wie geen enkele andere procedure nog van kracht is.