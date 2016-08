"Kosovaars meisje wellicht ondergedoken op aanzet van haar ouders"

Door: redactie

De Dienst Vreemdelingenzaken kan niet meteen stappen ondernemen tegen het zestienjarige meisje uit Mechelen dat vandaag mee zou worden uitgezet naar Kosovo, maar intussen is ondergedoken. De Dienst zegt in haar beslissing de hand van de ouders te zien.

Zolang ze niet opnieuw tegen de lamp loopt of wordt onderschept, kan ze de uitwijzing wat uitstellen Geert De Vulder (DVZ)

"Het is haar eigen beslissing geweest of waarschijnlijk die van de ouders", zegt woordvoerder Geert De Vulder, "zoals ze hun kinderen al zestien jaar hebben meegesleurd in hun beslissingen, zonder een oplossing te bereiken." Hij verwijst daarbij naar de mislukte asielaanvraag, alsook verscheidene regularisatieaanvragen.



DVZ zegt momenteel niet veel te kunnen doen. "Zolang ze niet opnieuw tegen de lamp loopt of wordt onderschept, kan ze de uitwijzing wat uitstellen, maar het is niet door onder te duiken dat er nu ineens opnieuw een beslissing zal volgen."



"Beroep (bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, red.) is altijd mogelijk en haar advocaat zei dat te doen. Het is afwachten wat de uitspraak van de raadsheren zal zijn", aldus De Vulder. "Het is niet uitzonderlijk dat men verdwijnt uit terugkeerwoningen. Er zijn daar geen specifieke procedures voor en we wachten af welke stappen zullen worden ondernomen."