Door: redactie

29/08/16 - 17u46 Bron: Business Insider, Alpbach, Die Presse

Jean-Claude Juncker. © reuters.

Europa Strengere grenscontroles zijn geen goede manier om met de aanslepende asielcrisis om te gaan. Dat heeft Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker vandaag gezegd op het European Forum Alpbach in Oostenrijk. "We moeten vechten tegen het nationalisme", aldus Juncker.

'Wie bruggen doet instorten, bezondigt zich tegen het lot van Europa' Jean-Claude Juncker

Juncker riep Europa op tot "solidariteit met de vluchtelingen en hun kinderen". Hij verwees naar de bekende uitspraak van gewezen Frans president François Mitterand, die stelde dat 'Le nationalisme, c'est la guerre' ('Nationalisme is oorlog'). "Dit is nog altijd waar, dus moeten we vechten tegen nationalisme", aldus Juncker.



"Grenzen zijn de slechtste uitvinding die politici ooit deden", ging de Commissievoorzitter verder. Hij haalde daarmee uit naar enkele Oostenrijkse gouverneurs - of "Landesobermuftis", zoals hij ze noemde - die een petitie hielden voor een strengere bewaking van de buitengrenzen.