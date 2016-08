Duizenden migranten waaronder pasgeboren baby uit Middellandse Zee gevist

Door: LB

29/08/16 - 16u49

Tegen tien uur vanochtend had de Spaanse ngo Proactiva Open Arms al 700 migranten gered. Geschat wordt dat er nog 1.500 uit een tiental vaartuigen werden gered. © ap.

Een Spaanse hulporganisatie heeft vanochtend voor de kust van Libië op enkele uren meer dan tweeduizend migranten uit de Middellandse Zee gered. Onder hen was een vader met zijn vijf dagen oude baby. De vluchtelingen kwamen voornamelijk uit Eritrea. Op amper 20 kilometer van het Libische kuststadje Sabratha sprongen de vluchtelingen uit overvolle houten boten.

Geschat wordt dat er nog 1.500 uit een tiental vaartuigen werden gered. Onder hen ook een vader die zijn vijf dagen oude zoontje in zijn armen hield.



Op de foto's is te zien hoe mannen en vrouwen in het water springen van zodra ze reddingsboten zien naderen. Sommigen klampen zich vast aan de zijkanten van hun boten, anderen watertrappelen terwijl ze op hulp wachten.



Tussen januari en juni van dit jaar kwamen via de Middellandse Zee al 70.000 migranten in Italië aan. Veelal vertrokken zij vanuit Libië in kleine bootjes voor een gevaarlijke zeetocht van 280 kilometer.

