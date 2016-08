Merkel: Onaanvaardbaar dat Europese landen moslimvluchtelingen weigeren

Door: redactie

Vluchtelingencrisis De Duitse bondskanselier Angela Merkel vindt het onaanvaardbaar dat bepaalde landen van de Europese Unie weigeren vluchtelingen op te vangen omdat ze moslims zijn. Duitsland eist dat er verdeelquota komen binnen de EU.

"Het kan niet dat bepaalde landen zeggen 'in het algemeen, willen we geen moslims in ons land'", verklaarde Merkel tijdens een interview met de Duitse openbare omroep ARD.



Ze kwam terug op het voorstel om quota in te voeren voor de verdeling van vluchtelingen binnen de Europese Unie. De bondskanselier onderstreepte dat "iedereen zijn deel moet doen" en dat "een gemeenschappelijke oplossing moet worden gevonden".



Duitsland heeft vorig jaar ongeveer een miljoen asielzoekers ontvangen, van wie het leeuwendeel afkomstig was uit Syrië, Irak en Afghanistan. Een hoge gezagsdrager zei vandaag te rekenen op 250.000 tot 300.000 nieuwkomers in 2016.



Na de beslissing van Merkel een jaar geleden om de grenzen open te stellen voor asielzoekers, vinden nogal wat Europese landen, vooral in het oosten, dat de bondskanselier daarmee net een aanzuigeffect heeft veroorzaakt. Verschillende landen hebben daarop verklaard dat ze geen moslimgemeenschap in hun land willen zien ontstaan.



De laatste in die rij was de Tsjechische premier, Bohuslav Sobotka. "We hebben hier geen sterke moslimgemeenschap. En eerlijk gezegd, we willen niet dat die hier ontstaat gezien de problemen die we zien", zei premier Sobotka. In 2015 gaf Slovakije aan dat het van plan was enkel christelijke migranten op te vangen.