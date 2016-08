Uitgeprocedeerde asielzoeker sloopt opvangcentrum in Zingem

Ronny De Coster

28/08/16 - 16u30 Bron: Eigen berichtgeving

© Ronny De Coster.

Een uitgeprocedeerde asielzoeker is gisteren zwaar te keer gegaan in het Oost-Vlaamse Zingem: hij gooide er alle ruiten van het gemeentelijke opvangcentrum uit en sloeg ook binnen alles aan diggelen. De politie kon de woesteling na veel moeite oppakken, maar een paar uur later was hij weer vrij. "Wij zijn ten einde raad: al maanden terroriseert deze man onze gemeente. Hij is al tientallen keren opgepakt maar komt na enkele uren telkens weer vrij", huivert burgemeester Kathleen Hutsebaut.

Het incident deed zich gisterenvoormiddag voor in de buurt van het station van Zingem, waar de gemeente tot voor kort asielzoekers huisvestte. De man, een 28-jarige Malinees, die illegaal in het land is, sloeg met een houten paal eerst de binnendeuren en -ramen kapot en gooide daarna alle buitenramen aan diggelen.



De politie had alle moeite om de dolgedraaide man te pakken te krijgen. Uiteindelijk werd hij opgepakt, maar niet voor lang: een paar uur later was hij weer op vrije voeten.



Telefoontjes

"Zo gaat het altijd: sinds eind juni zijn asielaanvraag is afgewezen en hij het bevel kreeg het land te verlaten, blijft deze man onze gemeente terroriseren. Dagelijks krijg ik telefoontjes van ongeruste inwoners, omdat die man rondhangt in tuintjes, amok maakt en inbreekt in leegstaande panden en op bouwwerven", aldus de burgemeester.



Almaar agressiever

"De Dienst Vreemdelingenzaken wil hem niet opnemen in de gesloten instelling, omdat er geen uitzicht is op een repatriëring naar zijn land. Mali reageert niet als ons land vraagt om uitgewezen landgenoten terug te nemen. En dus belandt die man telkens weer op straat. Gaan het gerecht en de hogere overheid nu echt wachten tot er iets heel ergs gebeurt om deze man, die almaar agressiever wordt, uit onze gemeente weg te halen? Ik vrees voor de veiligheid", aldus een radeloze burgemeester Hutsebaut.