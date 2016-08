Vluchtelinge op eerste werkdag ontslagen omdat ze hoofddoek niet wil afdoen

Door: redactie

26/08/16 - 22u11 Bron: The Independent, Local.de

Drie vrouwen van Turkse afkomst in het centrum van Keulen. © Getty.

Omdat ze haar hoofddoek niet wilde afzetten, is een vluchtelinge die een stageplek had waarbij ze andere asielzoekers moest helpen, op haar eerste werkdag ontslagen in het Duitse Luckenwalde.

Elisabeth Herzog-von der Heid, burgemeester van Luckenwalde, verklaarde dat de hoofddoek in strijd is met de neutraliteitsprincipes in het gemeentehuis, waar kruisbeelden en andere religieuze symbolen ook verboden zijn.



"De islamitische hoofddoek is een uitdrukking van een religieus wereldbeeld", zei de burgemeester.



Niet in bijzijn van mannen

De 48-jarige Palestijnse vrouw zou zes weken tewerkgesteld worden in het initiatief 'Perspectieven voor Vluchtelingen', maar werd woensdag op haar eerste werkdag al weggestuurd. Ze weigerde in het bijzijn van mannen haar hoofddoek, die enkel het haar en de hals bedekte, af te doen.



De beslissing zorgt voor ophef in Duitsland, volgens parlementslid Sven Petke heeft het hoofddoekverbod geen wettelijke grond. De gemeente Luckenwalde lijkt in te binden en zal de Palestijnse vrouw als vertaler laten werken voor de dienst huisvesting van de staat Brandenburg.



Leden van de ultrarechtse partij Alternative für Deutschland loofde de initiële beslissing van de gemeente, die er kwam na tal van debatten over het dragen van een hoofddoek door ambtenaren. Binnenlandminister Thomas de Maiziere is voorstander van een hoofddoekenverbod voor vrouwen in de administratie, in universiteiten, scholen, e ambtenarij en de rechtspraak.