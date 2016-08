Kosovaars meisje moet het land uit: "Procedure is correct verlopen"

Door: redactie

26/08/16 - 16u22 Bron: Belga

© Vansina.

De beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken tot uitwijzing van een Kosovaars gezin met een 16-jarig meisje dat al sinds haar eerste levensjaar in ons land verblijft, is correct verlopen. Dat heeft de raadkamer in Mechelen vandaag geoordeeld, nadat de advocaat van het meisje en haar vader een verzoek tot invrijheidsstelling had ingediend.

"De raadkamer bekijkt enkel of de beslissing genomen is conform de Belgische en Europese wetgeving, niet of ze wenselijk is", stelt André Van Praet, voorzitter van de Mechelse rechtbank van eerste aanleg. "Alles blijkt correct verlopen te zijn. De vader had ook gewag gemaakt van een illegale huiszoeking, maar leverde daar geen enkel bewijs voor."



Het meisje werd onlangs samen met haar vader thuis in Mechelen opgepakt. Haar moeder zou sindsdien ondergedoken zijn. "Die maatregel was niet disproportioneel, want ze hebben duidelijk niet de bedoeling om terug te keren", stelt Van Praet.



Het gezin zou in het verleden al verschillende bevelen om het grondgebied te verlaten, genegeerd hebben en al lang geweten hebben dat ze niet in België konden blijven. "Ze vroegen eerst asiel aan in Duitsland voor ze in 2000 naar ons land kwamen", zegt Van Praet. "Dan weet je dat je dossier hier geen kans maakt."



Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) had het gisteren al over "onverantwoordelijk en onwettig gedrag" van de ouders van het meisje.