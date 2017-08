Proces-Aquino levert Belgische staat dit luxehotel op

Door: redactie

6/08/17 - 17u15 Bron: vtmnieuws.be

© vmma.

video Naar aanleiding van de veroordeling van de Aquino clan is het Kontakt Wellness Hotel begin deze zomer verbeurd verklaard door het hof van beroep in Antwerpen. Daardoor komt het waarschijnlijk in handen van de staat terecht, samen met de vele miljoenen aan drugsgeld die de familie rijk was.

Het viersterrenhotel ligt in Stara Lesna, in het noorden van Slovakije. De luxe die in het hotel aanwezig is, blijkt al uit de prijzen die er dagelijks neergeteld worden voor een overnachtig. Voor een tweepersoonskamer betaal je al meteen meer dan honderd euro in het hoogseizoen, maar je krijgt er wel toegang tot het zwembad, ontspanningsruimtes, stoombaden, jacuzzi's en massage- en schoonheidsbehandelingen bij. De gebruikers van Booking.com zijn alvast tevreden over het luxehotel, wat blijkt uit de gemiddelde beoordeling van 8,9/10 op de website.



Miljoenen aan drugsgeld

Silvio Aquino, de leider van de drugsbende, controleerde de aandelen van het Kontakt Wellness Hotel. Silvio werd intussen gedood tijdens een mislukte ontvoering, terwijl de andere familie- en bendeleden veroordeeld zijn tot jarenlange celstraffen. Volgens de rechtbank hebben de Aquino's in totaal voor 72 miljoen euro aan cocaïne verscheept. Al het drugsgeld is, samen met het hotel, verbeurd verklaard. Het hotel werd immers ter beschikking gesteld aan de familie Aquino, waardoor het nu ook in handen valt van de Belgische staat.



Hof van Cassatie

De advocaten van de verdediging zijn naar het Hof van Cassatie gestapt omdat ze niet tevreden zijn met de veroordeling. Als in het najaar echter blijkt dat ook het Hof van Cassatie de straffen bevestigt, wordt het luxehotel wel degelijk bezit van de Belgische overheid. Wat de overheid er vervolgens mee zou doen, is voorlopig een groot vraagteken. De staat zou als aandeelhouder actief kunnen blijven, of de aandelen verder kunnen verkopen. Een reactie van het federaal parket blijft uit zolang de veroordeling niet definitief is.