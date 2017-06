Vermeende opdrachtgever van moord op Silvio Aquino krijgt toch geen enkelband

bewerkt door: sam

gerecht Martino T., de vermeende opdrachtgever van de moord op Silvio Aquino, blijft in de gevangenis. Dat beslist de Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling. De raadkamer in Tongeren wilde de vijftiger eind vorige maand nog naar huis laten gaan met een enkelband, maar de KI heeft die beslissing nu hervormd na het beroep van het parket.

Silvio Aquino en zijn echtgenote Silvia Liskova werden op 27 augustus 2015 klemgereden in Opglabbeek. Het kwam tot een schietpartij, waarbij Aquino het leven liet. Zijn vrouw kon zich uit de voeten maken en bleef ongedeerd. Eén van hun belagers werd ook dodelijk geraakt. Zijn kompanen lieten hem achter langs de A73 in het Nederlandse Roermond. Hij werd geïdentificeerd als Samson H. Via hem kwamen de speurders de andere vermeende uitvoerders op het spoor. Het zou gaan om vier leden van de Bosnische clan H., die enkele maanden na de schietpartij werden opgepakt in Zuid-Frankrijk en Duitsland.

"Onmenselijke omstandigheden"

In januari vorig jaar belandde ook Martino T. in de cel, een gewezen restaurantuitbater uit Maasmechelen. Hij zou de opdracht voor de moord hebben gegeven, maar ontkent. Zijn advocaten hebben intussen justitieminister Koen Geens gedagvaard voor de "onmenselijke omstandigheden" waarin T. in de gevangenis zit.



De vijftiger zou een instorting nabij zijn, omdat hij omwille van dreigementen in eenzame opsluiting zit. Hij had gehoopt dat hij de gevangenis zou mogen verlaten met een enkelband, maar de KI stak daar een stokje voor. Naast Martino T. verscheen ook Sandro H., een van de vermeende uitvoerders van de moord, voor de KI. Ook zijn aanhouding werd volgens het Antwerpse parket-generaal bevestigd.