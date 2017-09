Verijdelde aanslag in Thalys: advocate van de verdachte vraagt reconstructie

KVE

De advocate van Ayoub El Khazzani, de man die in augustus 2015 een aanslag wilde plegen op de Thalys Amsterdam-Parijs, heeft het gerecht een reconstructie gevraagd om de juiste rol van haar cliënt te bepalen. Dat maakte ze vandaag wereldkundig. "De afgelopen twee jaar proberen de magistraten Ayoub El Khazzani te linken aan andere jihadistische betrokkenen. Het wordt tijd dat het onderzoek zich nu op hem concentreert en te achterhalen wat er die dag werkelijk is gebeurd", zei mr. Sarah Mauger-Poliak tijdens een persconferentie in Parijs.

In opdracht van Abdelhamid Abaaoud, hoofdverdachte van de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs (130 doden), was El Khazzani op 21 augustus 2015 in het station Brussel-Zuid zwaarbewapend op de Thalys naar Parijs gestapt. Hij verschool zich in het toilet, waar hij even voorbij de Franse grens met een kalasjnikov in de hand uitkwam. Vier reizigers - drie Amerikaanse militairen met vakantie en een Brit - konden hem evenwel overmeesteren, waardoor er slechts drie mensen gewond raakten. Tijdens zijn eerste verhoor zei hij dat hij van plan was de Thalys te overvallen met wapens die hij had gevonden in een Brussels park, waar hij de nacht had doorgebracht.



Zijn advocate heeft ook gevraagd om een confrontatie te organiseren tussen de schutter en de drie soldaten, omdat de getuigenissen van het drietal volgens haar "tegenstrijdigheden" bevatten. Ze hekelde ook de "extreem moeilijke omstandigheden" van haar cliënt in een gevangenis in de regio Parijs. "We zijn er niet tegen dat hij geïsoleerd wordt en regelmatig gecontroleerd, maar hij wordt dagelijks vijf tot tien keer gefouilleerd, ook al heeft hij zijn cel niet verlaten. Bovendien wordt hij al gedurende twee jaar om de drie uur door het gevagenispersoneel gewekt", zei ze met de vrees dat haar cliënt alle samenwerking met de onderzoekers opnieuw zal staken.



In december 2016 gaf El Khazzani aan de onderzoeksrechter voor het eerst zijn betrokkenheid bij de aanval op de Thalys toe en doorbrak toen 18 maanden van stilzwijgen. Sindsdien heeft hij verklaringen afgelegd over andere actoren, waaronder Abaaoud, en gaf hij de onderzoekers belangrijke informatie over de Belgische jihadist.



De harde detentiecondities van Salah Abdeslam, enig nog levende lid van de terroristische cel van 13 november, werden onlangs versoepeld door bezorgdheid over zijn "gezondheidstoestand".