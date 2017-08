Clint Eastwood in Amsterdam voor verfilming verijdelde Thalys-aanslag

Ab Zagt - Matthias Van den Bossche

28/08/17 - 21u28 Bron: AD.nl

Clint Eastwood filmde naast Parijs en Amsterdam ook al in Venetië (foto) voor 'The 15:17 to Paris'. © photo news.

De Amerikaanse levende filmlegende Clint Eastwood is vandaag in Amsterdam aan de slag gegaan voor zijn nieuwe film The 15:17 to Paris. De thriller gaat over de verijdelde aanslag in de Thalys van Amsterdam naar Parijs. Eastwood begon vandaag aan het Centraal Station.