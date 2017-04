Clint Eastwood maakt film over mislukte aanslag Thalys

SPS

Acteur en regisseur Clint Eastwood gaat een film maken over de mislukte aanslag op de Thalys Amsterdam-Parijs in 2015. Dat melden Amerikaanse media. Eastwood hoopt nog dit jaar te beginnen met de opnames.

Het project, dat nog geen titel kreeg, zal gebaseerd zijn op het werk "The 15:17 to Paris: The True Story Of A Terrorist, A Train, And Three American Heroes", dat in 2016 door het trio - Anthony Sadler, Alek Skarlatos et Spencer Stone- en journalist Jeffrey E. Stern geschreven werd, meldt Deadline Hollywood.



Op 21 augustus 2016 stapte de toen 26-jarige Ayoub El-Khazzani in het station Brussel-Zuid zwaarbewapend op de Thalys naar Parijs. Hij verschool zich in het toilet, waar hij even voorbij de Franse grens met een kalasjnikov in de hand uitkwam. Vier reizigers - drie Amerikanen en een Brit - konden hem evenwel overmeesteren, waardoor er slechts drie mensen gewond raakten.



El-Khazzani zit in een Franse cel in afwachting van zijn proces.