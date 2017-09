Orkaan Harvey doet benzineprijs in ons land stijgen

KVDS

2/09/17 - 17u55 Bron: De Tijd

© reuters.

Hij woedt in het zuiden van de Verenigde Staten, maar ook wij voelen de vernietigende gevolgen van orkaan Harvey. Met name aan de benzinepomp, zo schrijft de krant De Tijd. Want doordat in Texas de olieraffinaderijen stilliggen, gaan de prijzen ook bij ons de hoogte in. Super 95 en Super 98 werden vandaag zo'n 3 procent duurder. Ze kosten nu respectievelijk 1,439 en 1,5 euro per liter.

Het in intussen ruim een week geleden dan Harvey aan land kwam in de Amerikaanse oliestaat Texas. De grote raffinaderijen daar aan de kust - onder meer ExxonMobil en Shell - liggen intussen een week stil en dat laat zich voelen. Want elke dag worden er 4,4 miljoen vaten ruwe olie minder verwerkt tot brandstof. En dat is ongeveer de helft van de totale hoeveelheid olieproducten die de Amerikanen elke dag gebruiken. En 23 procent van de totale capaciteit van de VS. Lees ook Storm Harvey zwakt af, maar dodental blijft stijgen

Gouverneur Texas: "Er komt nog veel meer regen"

Open Vld wil enkel nog groene bedrijfswagens