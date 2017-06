Minder Vlamingen isoleren hun muren

ASTRID ROELANDT

13/06/17 - 05u00

© thinkstock.

Het is niet het eerste waar je aan denkt bij energiezuinig (ver)bouwen, maar je kan er wél veel geld mee besparen: het isoleren van spouwmuren. Dit jaar ­hebben de Vlamingen daar echter een stuk minder premies voor aangevraagd. Er zijn nog zo'n 600.000 niet-geïsoleerde spouwmuren in Vlaanderen, vooral bij huizen gebouwd vóór 1990.

Als je de ruimte tussen binnen- en buiten­muren laat opvullen, scheelt dat voor een half­open bebouwing met 100 m² ­gevel al snel 250 euro per jaar op je energiefactuur. Je krijgt er ook een premie voor, maar de eerste vijf maanden van dit jaar werden daar een pak minder aanvragen voor ­gedaan dan vorig jaar.



In Vlaams-Brabant en Limburg waren dat er een kwart ­minder, in West-Vlaanderen zelfs een derde. Energieminister Bart Tommelein (Open Vld) roept de Vlamingen daarom op om hun spouwmuren niet te vergeten. "En je isoleert ze beter nu, want in 2018 daalt de premie."



