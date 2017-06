Windenergie zorgt voor bijna gratis elektriciteit

TT

Energie De prijs voor elektriciteit op de Belgische groothandelsbeurs Epex is gezakt tot 1,74 euro per MWh, bijna gratis dus. Aanleiding is de strakke wind van de voorbije dagen. Enige bedenking: u zal er als consument niet meteen veel van merken.

Het gaat om prijzen op de korte termijn, waar enkel rechtstreekse afnemers of handelaars van kunnen profiteren. De gewone particulier zal niet onmiddellijk iets voelen van die bijna gratis stroom. Op langere termijn sijpelen goedkope stroomprijzen wel door in de elektriciteitstarieven.



De erg lage kortetermijnmarktprijzen zijn het gevolg van het grote aanbod aan wind- en zonne-energie van de voorbije dagen, zegt Bram Claeys, algemeen directeur van de organisatie voor hernieuwbare energie ODE. Vooral de strakke wind van de voorbije dagen zorgde voor een groot aanbod van windenergie.



Het hoge aanbod aan duurzame energie, in combinatie met niet-flexibele productie zoals kernenergie of steenkool in de buurlanden, zorgt voor lage prijzen. Kernreactoren kunnen niet zomaar worden uitgeschakeld, en blijven elektriciteit produceren. Ideaal zou zijn dat al die geproduceerde elektriciteit zou worden opgeslagen, bijvoorbeeld in thuisbatterijen, of gebruikt in de industrie, klinkt het bij ODE. "Daarom is een hervorming van de elektriciteitstarieven nodig, zodat ook particulieren kunnen profiteren van die lage kortetermijnprijzen", aldus Claeys.