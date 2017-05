Slimme meters: "Extra kost kan consument terugwinnen door energie te besparen"

SPS

18/05/17 - 13u24 Bron: Belga

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein reageert tevreden op de kosten-batenanalyse van de Vlaamse energieregulator VREG over de uitrol van de digitale meters in Vlaanderen. "De VREG noemt ons plan een juiste beleidsbeslissing. De kostenbatenanalyse is positief", aldus de Open Vld-minister. Hij wil nu "de volgende stappen zetten om de meters vanaf 1 januari 2019 te beginnen plaatsen".

De Vlaamse regering besliste in februari van dit jaar om vanaf 2019 te starten met de uitrol van digitale energiemeters of 'slimme meters'. Aan de Vlaamse energieregulator werd een kosten-batenanalyse gevraagd. Die analyse is nu klaar en de VREG spreekt van "een juiste beleidskeuze" en een positief maatschappelijk effect dat kan oplopen tot 393 miljoen euro.



De resultaten zijn een opsteker voor minister Tommelein. "De kostenbatenanalyse van de uitrol van de slimme meters over twintig jaar blijkt positief: de baten overstijgen de kosten ruimschoots. Het verschil met de vorige analyses is groot", aldus Tommelein. Een eerdere studie sprak bijvoorbeeld van een kost van 2 miljard euro voor de uitrol.



Minister Tommelein is dan ook tevreden met de nieuwe analyse. "De VREG noemt de uitrol zoals beslist in ons plan een juiste beleidsbeslissing. Slimme meters zijn absoluut noodzakelijk voor onze energie-omslag. Daarom vraagt Europa ook om daar snel werk van te maken. Na deze positieve kostenbatenanalyse, kunnen we de volgende stappen zetten om de meters vanaf 1 januari 2019 te beginnen te plaatsen."



Tommelein erkent dat de plaatsing van de digitale meters ook een bepaalde kost zal hebben voor de gezinnen, met name via hogere tarieven van de netbeheerders. "Een gemiddeld gezin zou volgens de VREG maximaal 1,30 euro per maand meer betalen voor elektriciteit, en 1 euro voor gas", aldus Tommelein. Maar die extra kost kan de verbruiker mogelijk wel weer terugwinnen door energie te besparen door de meter actief te gebruiken.



Tommelein: "De VREG waarschuwt ook zelf dat die berekeningen inschattingen zijn. Het uiteindelijke effect zullen we moeten afwachten. Ik zal er in elk geval alles aan doen om de distributienettarieven globaal omlaag te krijgen".