Is uw dak geschikt voor zonnepanelen of -boiler? Check het op deze kaart

Om nog meer mensen, bedrijven en organisaties te overtuigen om zonnepanelen of een zonneboiler op het dak te plaatsen, heeft het Vlaams Energieagentschap (VEA) een 'zonnekaart' uitgewerkt. Dat is een online toepassing waarop iedereen meteen kan zien of zijn of haar dak geschikt is voor zonnepanelen of -boiler, hoeveel de installatie kost en wat de terugverdientijd is.