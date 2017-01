Twee op de vijf nieuwe fietsen zijn elektrisch

Door: redactie

22/01/17 - 19u54 Bron: vtmnieuws.be

video De elektrische fiets wordt steeds populairder. Zo zijn twee op de vijf nieuwe fietsen die verkocht worden elektrisch. Dat blijkt uit een bevraging naar aanleiding van de fietsbeurs Velofollies.

38 procent van de kopers is jonger dan vijftig jaar. Vooral vrouwen zijn fan: zij nemen de e-bike meestal voor korte verplaatsingen, zoals naar het werk.



Vooral de e-bikes die maximaal 25 kilometer per uur kunnen, verkopen goed. Om hiermee te rijden hoef je geen helm te dragen of een nummerplaat of verzekering te hebben.



Vandaag betaal je gemiddeld 2.260 euro voor een e-bike. Met een volle batterij rij je gemiddeld 100 tot 120 kilometer, al hangt dat af van hoe hard je de motor laat werken.