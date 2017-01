Leg eens zonnepanelen op een ander dak

Door: redactie

Wie thuis geen zonnepanelen kan plaatsen, kan er nu toch in investeren. In Aalst is namelijk het eerste Belgische project ingehuldigd waarbij een bedrijf zijn dak ter beschikking stelt aan de omwonenden om er zonnepanelen op te plaatsen.



"Dit is pionierswerk dat heel veel navolging zal krijgen", zegt Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) over de 38 zonnepanelen op het dak van de bioboerderij.