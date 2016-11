Wagens op aardgas financieel interessant, plug-in hybrides veel minder

Door: redactie

27/11/16 - 11u30 Bron: Belga

© Thinkstock.

Wie op zoek is naar een nieuwe auto laat best ook de optie van een wagen op aardgas (CNG) de revue passeren. Volgens een onderzoek van automobilistenorganisatie VAB kan een CNG-auto financieel erg interessant zijn. Aan plug-in hybrides daarentegen hangt een hoog kostenkaartje per kilometer. Dat meldt VAB.

Als je alleen kijkt naar de energiekost, is rijden op aardgas het goedkoopst. VAB testte de energiekost van de 34 wagens die deelnemen aan de Gezinswagenverkiezing en de CNG-voertuigen kwamen als goedkoopste naar voren (met 3,6 en 4,16 euro per 100 kilometer). Dan volgen de elektrische wagens (5 à 6 euro per 100 km). De gemiddelde energiekost van diesel (7,71 euro) en benzine (8,56 euro) ligt veel hoger.



Aan een auto hangen uiteraard meer kosten vast dan alleen de energiekost. Als je ook aankoopprijs, verzekeringen, onderhoud ... in rekening brengt, is iemand die gemiddeld 20.000 kilometer rijdt per jaar het best af met een benzinewagen, indien hij genoeg heeft aan een kleine auto (tot 19.500 euro, genre Volkswagen Polo of Renault Clio). Zo'n auto heeft een gemiddelde kilometerkostprijs van 0,30 euro.



0,36 euro per kilometer

Wie een grotere auto zoekt, kan best ook eens aardgas overwegen. De CNG-auto's die VAB onderzocht (Suzuki Vitara en Skoda Octavia Combi), kosten gemiddeld 0,36 euro per kilometer. Zo'n auto kopen is duurder, maar op CNG worden geen accijnzen geheven en je moet op je auto geen verkeersbelasting en BIV (belasting op inverkeerstelling) betalen. "Daardoor blijven de auto's op CNG ook qua kilometerkostprijs interessant", aldus VAB.



Voor je een CNG-auto koopt, best toch even opzoeken of er wel een tankstation met CNG-pomp in de buurt is. Volgens de vereniging voor wagens op aardgas (NGVA) zijn er momenteel ongeveer 75 dergelijke stations in België, en nog eens 20 zijn gepland.



Dieselwagens niet langer financieel interessant

Voor elektrische wagens geldt ongeveer dezelfde kostenredenering als voor CNG-auto's. De elektrische wagens komen volgens de VAB-test uit op een gemiddelde kilometerkostprijs van 0,46 euro. Daarin zijn ook de extra fiscale premies verrekend.



Duurdere benzinewagens (tot 29.000 euro) en dieselwagens hebben eenzelfde gemiddelde kilometerkostprijs van 0,44 euro. Dieselwagens zijn dus niet langer financieel interessanter als je 20.000 kilometer rijdt per jaar. Ze hebben wel nog een lager verbruik dan benzinewagens, maar ze zijn duurder bij aankoop en worden fiscaal zwaarder belast. Bovendien verkleint het prijsverschil aan de pomp.



Plug-in hybrides geen goede optie

Opvallend is dat plug-in hybrides niet goed scoren in de VAB-test. Ze hebben de hoogste gemiddelde kilometerkostprijs (0,66 euro). Ze zijn wel fiscaal interessant, maar verbruiken fors meer en zijn duurder bij aankoop omdat ze twee motoren hebben (elektromotor en batterij).



De VAB-Gezinswagenverkiezing is dit jaar aan haar dertigste editie toe. Tachtig gezinnen en 25 autojournalisten beoordelen dit weekend 34 nieuwe gezinswagens.