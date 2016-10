Door: redactie

Zonnepanelen zijn nog nooit zo goedkoop geweest als nu, de prijs is in vijf jaar zowat gehalveerd. Dat komt vooral door de massaproductie in China. Sinds vorig jaar krijg je geen subsidies meer als je zonnepanelen legt, maar omdat ze nu zo goedkoop zijn, heb je de investering toch nog altijd in zeven jaar terugverdiend.