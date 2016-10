Gesjoemel ontdekt bij stroomleveranciers

Door: redactie

Na maanden diepgravend onderzoek heeft de Bijzondere Belastingsinspectie (BBI) ontdekt dat heel wat bedrijven ruim 1,5 jaar te weinig btw hebben betaald op hun elektriciteit. Dat bevestigt de FOD Financiën. Ze werden bij de stroomleveranciers onterecht ingeboekt als 'gezinnen'.

De bal ging eind vorig jaar aan het rollen bij een analyse van de btw-ontvangsten. De controleurs kregen het vermoeden dat sommige bedrijven door gesjoemel onterecht van een lager btw-tarief hadden genoten. Dat was mogelijk tussen april 2014 en september vorig jaar. Toen gold tijdelijk een verlaagd btw-tarief van 6% voor gezinnen. Bedrijven moesten wel nog 21% betalen. Maar de BBI had voorzichtige aanwijzingen dat een aantal professionele klanten toch van het verlaagde tarief kon profiteren.



Sinds begin dit jaar hebben inspecteurs van de BBI zich als pitbulls vastgebeten in het dossier. Ze voerden stapsgewijs controleacties uit bij de belangrijkste elektriciteitsleveranciers en doorploegden bergen klantenbestanden.



Om welke leveranciers het precies gaat, is nog een goed bewaard geheim. Bedoeling is alvast om élke inbreuk te bespreken en uiteindelijk tot een definitieve lijst te komen van contracten die moeten worden geregulariseerd. Sommige 'gezinnen' moeten dus opnieuw als bedrijven worden ingeboekt. "De administratie tracht in de loop van het laatste kwartaal van dit jaar tot een akkoord te komen", luidt het bij Financiën.



Een definitief bedrag kan Financiën nu nog niet bekendmaken. "Gelet op de huidige stand van het onderzoek is dat nog niet mogelijk", klinkt het.



