Zoete aardappel dubbel zo snel roosteren doe je met deze slimme tip

16/09/17 - 17u32

In de herfst gaat er niks boven een warme ovenschotel, zoals bijvoorbeeld een geroosterde zoete aardappel met een lekkere vulling. Jammer dat je een uur geduld moet hebben voor ze gaar zijn in de oven, tenzij je dit trucje van foodblogger Live Simply toepast.

Een grote gepofte (zoete) aardappel in de oven is gezond en heerlijk rijk van smaak. Je hoeft er bovendien geen topchef voor te zijn om die probleemloos klaar te maken. Voor wie heel veel honger heeft en geen uur wil wachten tot de klus geklaard is, is er een belachelijk simpel trucje om de aardappel op 30 minuten tijd te bereiden.



Foodblogster Live Simply tipt om de aardappel in de lengte in de helft te snijden, waardoor de kooktijd halveert. Niet alleen is de aardappel zo sneller klaar, de randjes karameliseren lichtjes, met een extra smaakboost als gevolg. Snij de aardappel in de lengte door, bestrooi met wat olijfolie en zout en draai ze om, met de oranje kant op de bakplaat. Bak een halfuurtje op 200°.



Wil je gevulde zoete aardappels maken? Dan kan je halve aardappels vullen, wat meteen ook makkelijker is om uit te hollen dan een hele variant. Heb je geen zin in een hele aardappel op je bord, dan zijn ook zoete aardappelfrietjes in de oven klaar op een halfuurtje. Doordat je ze in fijne reepjes of blokjes snijdt, is de aardappel sneller gaar. Smakelijk!