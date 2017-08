Hoe klinkt jouw eigen stem echt? Probeer dit trucje eens

Door: ND

Het is altijd even schrikken om je eigen stem te horen bij een geluidsopname of een video: klink ik echt zó? We weten zelf nooit helemaal zeker hoe onze stem overkomt op anderen, omdat we dingen anders horen dan anderen als we ze zelf uitspreken. Maar met twee simpele stukken karton kan je mogelijk toch te weten komen hoe jouw stemgeluid ongeveer klinkt voor anderen, volgens de Amerikaanse zang- en stemcoach Chris Beatty.

Je stem horen op een video- of audio-opname is altijd confronterend, omdat we ze nooit op die manier horen en dus niet gewend zijn aan dat stemgeluid. We horen onze eigen stem zelf namelijk altijd anders. Als we spreken, veroorzaken we trillingen in ons lichaam. Die beïnvloeden het geluid dat we horen. Bovendien is de route van het geluid naar onze oren anders dan de route die het maakt richting mensen die naar ons luisteren.



Niet helemaal tevreden met je stemgeluid als je het hoort bij een opname? Natuurlijk geeft zo'n opname altijd een lichtjes vertekend beeld. Maar er is wel een ander trucje dat een benadering kan geven van hoe jouw stemgeluid door de kamer galmt, volgens zang- en stemcoach Chris Beatty van Vocal Coach. Hij legt uit in een YouTubefilmpje dat je door twee grote stukken karton, dikke magazines of kaftjes voor je oren te plaatsen en zo te praten, zelf een realistischer beeld van jouw stem krijgt. Doordat het geluid nu ook een andere route richting je oren aflegt, komt die sound meer in de buurt van je eigen stem.



Het is nog steeds geen 100% correcte weergave van hoe anderen jou horen, maar je leer je eigen stem wel een beetje beter kennen, aldus Beatty. En dat kan helpen bij het zingen of spreken, argumenteert de zang- en stemcoach. Een waterdichte wetenschappelijke methode mag het dan niet zijn, het is in elk geval het proberen waard.