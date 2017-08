Wakker worden met de geur van croissants en koffie? Dat kan met deze wekker

Door: ND

Niks heerlijker als wakker worden met de geur van verse koffie of croissaints die net uit de oven komen. Niet gezegend met een partner die jou elke ochtend zo'n heerlijk ontbijtje op bed bezorgt? Dan vormt deze wekker met geurcapsules van onder meer koffie, chocolade of toast het perfecte alternatief.

Versgemaaid gras, toast, chocolade of liever koffie? De Sensorwake verwent jou 's ochtends met een heerlijk geurtje om wakker te worden. In plaats van een irritant gezoem - goed voor een instant ochtendhumeur - wordt er door deze wekker een geur geproduceerd, in combinatie met een melodieus geluid. Je hebt de keuze uit de geuren pepermunt, gras, strand, verse croissants, toast, koffie en chocolade.



Niet meteen wakker van zo'n geurboost? Na drie minuten gaat er een back-upgeluid af, zodat je zeker uit je bed raakt. Helaas zal de teleurstelling wel groot zijn dat er niet effectief een vers kopje koffie voor je neus staat, en dat je dat zelf nog moet zetten... Voor zeventig euro koop je de Sensorwake, capsules met geuren kan je voor vijf euro bestellen.