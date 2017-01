7 kookhacks met eieren die je moet kennen

Door: ND

Er gaat niets boven een lekker eitje bij het ontbijt. Al durft de ochtendspits thuis wel eens roet in dat ontbijtvoornemen strooien. Moet het snel of simpel gaan? Dan kunnen deze 8 kookhacks met eieren van pas komen.

Eieren in de oven Heb je veel gekookte eieren in één keer nodig, bijvoorbeeld voor een brunch? Gebruik dan de oven in plaats van het fornuis. Niet alleen kan je pakweg 24 eieren in één keer in koken, je houdt plaats over op je kookvuur om andere dingen klaar te maken. Gebruik muffinvormpjes om de eieren in te stoppen, en plaats 30 minuten in een oven van 160°C.

Een ei breken met één hand Het ziet er niet alleen waanzinnig professioneel uit, het spaart je ook tijd uit om met één hand een ei te breken en zo in je maaltijd te verwerken. Bovendien komen er zo geen stukjes eierschaal in je maaltijd terecht. Moeilijk is het niet, maar het vraagt wel véél oefenwerk. Zo doe je het:



1. Neem het dunste deel van het ei vast met je wijsvinger en duim, en houd de rest van het ei vast met de andere vingers. Laat een kleine ruimte tussen je wijs- en middelvinger, want daar zal het ei breken.



2. Krul je vinger onder het ei, en duw het in de palm van je hand.



3. Sla het middelste deel van het ei tegen de rand van een kom, en trek met je vingers het ei open. In dit filmpje wordt het stap voor stap uitgelegd.

"Kaas" maken van eieren Wil je wat geraspte kaas op je omelet of pizza, maar heb je geen kaas in huis? Met dit simpel trucje kan je een ei zo maken dat het lijkt alsof je geraspte kaas eet. Maak een hardgekookt eitje en rasp het boven het voedingsmiddel waar je kaas op wil. De textuur van het hardgekookte, geraspte eitje doet je het idee krijgen dat je kaas aan het eten bent.

Zijn mijn eieren nog vers? Niet helemaal zeker of je eitjes nog wel vers genoeg zijn om op te eten? Leg ze dan in een glas water. Als ze zinken, kan je ze nog opeten. Blijven ze drijven, dan gooi je ze beter weg.

Omelet met pannenkoek Een geheim trucje om jouw omelet nog smakelijker te maken: roer eens wat pannenkoekendeeg door het mengsel waarmee je je ei zal klaarmaken. Wedden dat je nog nooit zo'n zachte, romige omelet hebt gegeten?