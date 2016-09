Zo kies je altijd de snelste rij in de supermarkt

Door: ND

Ook altijd het gevoel dat je de foute rij uitkiest in de supermarkt? Dat is deels psychologisch, maar het kan ook dat je écht fout kiest. Gelukkig zijn wetenschappers zo sympathiek geweest om uit te dokteren hoe we wel in de snelste rij belanden.

Zijn er overal zo'n 2 à 3 wachtenden voor je? Hanteer dan deze gouden regel: ga achter iemand staan met een kar die helemaal volgeladen is. "Dat lijkt contradictorisch", zegt voormalig wiskundeleraar Dan Meyer, die nu als assistent aan een universiteit werkt. "Maar elke persoon heeft een vaste tijdspanne nodig om hallo te zeggen, te betalen, dag te zeggen en de rij te verlaten," legt hij uit. Dat duurt volgens zijn onderzoek gemiddeld 41 seconden per klant.



Voor elk item in de winkelkar moet je gemiddeld 3 seconden rekenen. Een rij kiezen waar veel mensen met een paar dingen staan aan te schuiven, is dus een slecht idee. Het gaat sneller om één persoon te helpen die 100 dingen heeft gekocht, dan vier verschillende mensen met 25 spullen in de kar. Lees ook Met deze truc krijg je die to-dolijst altijd afgewerkt

