NINA zomert: kleurrijke ijsblokjes voor fruitige verfrissing

Jesse van Beljouw

28/08/17 - 07u28 Bron: The Kitchn

Elke dag geeft NINA een tip voor de beste zomer ooit! Wil je dat zomergevoel nog iets langer vasthouden? Ga dan aan de slag met deze vrolijke ijsblokjes. Ze zien er niet alleen fancy uit, ze zijn makkelijk zelf te maken en brengen jou die broodnodige koelte in je glas.

Rood: Aardbeien, framboos of kleine stukjes granaatappel geven je ijsblokjes die mooie rode kleur. Heerlijk in fris water.



Oranje: Zomers fruit zoals perzik, nectarine en abrikoos doen het heel goed in een sangria of ijsthee!



Geel: Stukjes citroen, pruimen of ananas geeft jouw ijs een lichte kleur en zorgen voor een kleine upgrade van jouw limonade.



Groen: Komkommer, kiwi en witte druiven in de vorm van een ijsklontje maken die gin-tonic helemaal af en natuurlijk superkoud!



Paars: Om een diepdonker ijsklontje te serveren gebruik je best bessen, pruimen en blauwe druiven. Mooi in bijvoorbeeld koele witte melk en lekker in cocktails.