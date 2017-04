Barbecueweer! 5 BBQ-hacks die je moet kennen

Valérie Wauters

9/04/17 - 12u00

Bij deze temperaturen durven wij officieel de aftrap van het het BBQ-seizoen in te luiden. Deze 5 BBQ-hacks maken je het leven alvast heel wat makkelijker.

1. Vul een sprayflacon met appelsap en bespuit je vlees ermee terwijl het bakt.

Het appelsap houdt je vlees niet alleen sappig en mals op de BBQ, het voegt er ook nog eens een flinke portie smaak aan toe. Werkt vooral goed bij varkensvlees.



2. Marineer je vlees in bier om het gezonder te maken

Vlees van op de BBQ is overheerlijk, maar jammer genoeg zorgt de hoge temperatuur er ook voor dat er zich heel wat kwalijke stoffen in je vlees vormen. Uit onderzoek van de universiteit van Porto blijkt echter dat je de vorming van die slechte stoffen kan tegengaan door je vlees op voorhand een uur of 4 in donker bier te marineren. Goed voor de gezondheid en ook nog eens lekker? Win-win!



3. Maak je BBQ-rooster terug brandschoon met een ajuin of aluminium

We maken ons er allemaal wel eens schuldig aan: na een gezellig avondje barbecueën ontbreekt ons vaak nog de tijd en de zin om het rooster weer schoon te maken. Met deze twee tips kan je binnen de kortste keren weer met een schoon rooster aan het bakken slaan.