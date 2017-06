De Front National-activiste en de illegaal: een onmogelijke romance

Door: Bob van Huët

Béatrice Huret. © afp.

Calais 'Het is een mooie roman, het is een mooi verhaal. Het is een romance van nu'. De klassieke beginwoorden van Une Belle Histoire, de nostalgische zomerhit van de Franse zanger Michel Fugain zou Béatrice Huret graag meeneuriën. Haar zomerliefde hééft al die zoete ingrediënten van een liefde op het eerste gezicht. Maar het is ook een romance van nu, eentje vol politieke en humanitaire complicaties.

Zij was activiste van het Franse Front National. Hij was een illegale asielzoeker. Niet voorbestemd voor een grote liefde, maar het onmogelijke gebeurde.



Béatrice Huret (45) was actief bij het extreemrechtse Front National, de anti-immigrantenpartij van Marine Le Pen. En de man in haar romance was een illegale asielzoeker in het inmiddels opgeheven tentenkamp bij Calais. Béatrice hielp hem oversteken naar zijn droomland, Engeland, waar ze hem nu om de week bezoekt. Dat kan ondanks dat ze in afwachting is van haar proces op verdenking van 'medeplichtigheid aan georganiseerde mensensmokkel'. Daarover doet de Franse rechter eind deze maand uitspraak. De verliefde Française riskeert tien jaar gevangenisstraf en een boete van tienduizenden euro's.

Mon Amour Ze doet haar verhaal in het boek Calais Mon Amour en hoopt vooral dat haar verhaal de rechters ervan overtuigt dat ze géén crimineel is. Ze handelde uit liefde. "Ja ik heb Mokhtar geholpen. Maar ik heb niets te maken met mensensmokkel. Ergens in de keten van mensen die vluchtelingen helpen is iemand gearresteerd die veel geld op zak had. Ik heb daar niets mee te maken. Ik wil ook helemaal niet met die man worden geassocieerd. Ik heb nooit geprofiteerd van de misère van de vluchtelingen. Wat ik deed, deed ik pure uit liefde", zegt ze op de radiozender France Bleu.



Het is een bijzonder liefdesverhaal. Een paar jaar geleden stopte Béatrice Huret samen met haar man folders van het Front National in de brievenbussen rond Calais. Ze was toen getrouwd met een 17 jaar oudere Franse politieman die onder meer toezicht hield bij 'La Jungle', het beruchte vluchtelingenkamp bij de stad van waaruit illegalen naar Engeland trachtten te komen. In de bubbel van het Front National hoorde ze steeds hetzelfde verhaal, zegt Huret. Béatrice Huret toont beelden van haar Mokhtar. © rv.