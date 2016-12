Kinderen uit Jungle in Calais klagen Britse overheid aan inzake asielverzoeken

Door: redactie

Kinderen bij de ontruiming van het vluchtelingenkamp in Calais. "We willen sneller naar het Verenigd Koninkrijk". © getty.

Tientallen kinderen die in het vluchtelingenkamp 'Jungle' in Calais hebben verbleven, klagen het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken aan wegens het slecht behandelen van hun asielverzoeken. Het is de eerste keer dat kinderen individueel rechtszaken aanspannen.

De Britse regering is verplicht kwetsbare kinderen toe te laten in het land. Maar volgens de advocaten van de kinderen slaagt het ministerie er niet in opvang te voorzien voor vluchtelingenkinderen die gevaar lopen. Bovendien worden die kinderen, steeds volgens hun aanklacht, niet schriftelijk op de hoogte gebracht over de weigering van hun aanvraag.



Primeur

Eerder deze maand raakte bekend dat de asielaanvragen van honderden kinderen die verwachtten dat ze naar Groot-Brittannië konden gaan, werden geweigerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.



Hulporganisaties hebben de Britse regering al eerder aangeklaagd wegens de behandeling van asielverzoeken van minderjarigen. Maar het is de eerste keer dat kinderen hun eigen individuele zaken voor de rechter brengen.



Van de 36 kinderen die een aanklacht indienden, zagen er 28 al hun aanvraag geweigerd, 8 kinderen wachten nog op een beslissing van het miniterie. Dat meldt The Guardian.



In november raakte bekend dat bijna één op drie kindvluchtelingen in het kamp in Calais vermist was na de vernietiging van de Jungle.



Nieuwe richtlijnen

Vorige maand publiceerde het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken nieuwe richtlijnen waardoor minder kinderen aanspraak konden maken op asiel in het Verenigd Koninkrijk. Voortaan moet een kind jonger dan 12 zijn, tenzij het Syrisch of Soedanees is. Dan mogen ze tot 15 jaar zijn. Ook hun broers en zussen onder de achttien komen in aanmerking, en kinderen die een hoog risico op seksuele uitbuiting lopen.