Honderden minderjarige vluchtelingen keren terug naar geheime kampen in buurt van Calais

27/12/16 - 10u33 Bron: The Independent

Een deel van het twee maanden geleden ontruimde vluchtelingenkamp 'The Jungle' in Calais, met op de achtergrond de weg naar de haven. © LB.

Elke week komen op het platteland in de buurt van Calais tientallen vluchtelingen aan in een zestal verborgen kampen. Het gaat vaak om minderjarigen, voormalige inwoners van de twee maanden geleden ontruimde 'Jungle'. Ze klagen over de leefomstandigheden in de Franse opvangcentra, konden nog geen asiel aanvragen en hopen op eigen houtje Groot-Brittannië te kunnen bereiken. Dat meldt de Britse krant The Independent.

Sommigen wilden wel in Frankrijk blijven, maar ze wachten nu al twee maanden en kregen zelfs nog niet de kans een asielaanvraag in te dienen. Ze hebben het opgegegeven Julien Muller van hulporganisatie Terre d'Errance Nochtans noemden de Franse autoriteiten de ontruiming en vernieling van het kamp met ruim tienduizend vluchtelingen vlakbij de haven van Calais een succes. De vluchtelingen en migranten werden in bussen geladen en naar opvangcentra verspreid over het hele land gebracht.



Kinderen

De voorbije weken keren echter meer en meer vluchtelingen terug naar de Noord-Franse regio. Het gaat daarbij vaak om kinderen die hun asielverzoek geweigerd zagen door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken en dan maar besloten de opvangcentra en de barre levensomstandigheiden daar de rug toe te keren. Ze hopen op eigen houtje alsnog Groot-Brittannië binnen te raken.



Aan de rand van dorp

Eén zo'n 'geheim' kamp ligt aan de rand van het dorpje Norrent-Fontes, op 30 kilometer van de haven van Calais. Het kamp bestaat al sinds 2008 maar het bewonersaantal stijgt de voorbije weken aanzienlijk. Nu wonen er ongeveer 130 vluchtelingen, de voorbije week zijn er volgens hulpverleners enkele tientallen minderjarigen aangekomen.



Maar ook volwassenen komen in steeds grotere aantallen terug. "Sommigen wilden wel in Frankrijk blijven, maar ze wachten nu al twee maanden en kregen zelfs nog niet de kans een asielaanvraag in te dienen. Ze hebben het opgegegeven", stelt Julien Muller, vrijwilliger van de Franse hulporganisatie Terre d'Errance tegenover The Independent. Volgens hem zijn er zes dergelijke kleinere kampen in de regio Nord-Pas-de-Calais. Lees ook Vluchteling (18) uit Jungle van Calais doodgestoken op straat in Londen

