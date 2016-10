Tientallen kinderen uit 'Jungle' van Calais mogen Verenigd Koninkrijk binnen

Door: redactie

15/10/16 - 17u57 Bron: Belga

Kinderen fietsen in The Jungle van Calais. © ap.

Tientallen niet-begeleide minderjarigen die momenteel nog in het vluchtelingenkamp van Calais verblijven, zullen binnen enkele dagen al in het Verenigd Koninkrijk worden opgevangen. Dat meldt de lokale overheid vandaag.

"Vijf minderjarige Syriërs en een Afghaanse minderjarige zijn onlangs naar het Verenigd Koninkrijk overgebracht. Vanaf maandag zal een tiental andere minderjarigen volgen, en dinsdag nog een tiental anderen", zegt een woordvoerder van de prefectuur Pas-de-Calais. De minderjarigen krijgen toelating om de oversteek te maken in het kader van een gezinshereniging, aldus nog de woordvoerder, die daarmee informatie van de Britse omroep BBC bevestigt.



Een groot plan voor de toekomst van alle minderjarigen in het kamp is er nog niet, zo klinkt het voorts.



Frankrijk wil de zogenaamde Jungle in Calais snel ontmantelen. Maar het zal daar pas toe overgaan wanneer er een duidelijk plan van aanpak is voor al de minderjarigen. De Franse overheid is dat engagement eerder deze week nog overeengekomen met de kinderrechtencommissarisen van Vlaanderen, Wallonië, Frankrijk en Groot-Brittannië.



Zowat 1.200 van de zeven- tot tienduizend mensen in de Jungle zijn minderjarig. Volgens het Rode Kruis hebben zeker 178 van de minderjarigen familie in het Verenigd Koninkrijk. Maar de Britse regering heeft tot nu toe maar 72 dossiers goedgekeurd.