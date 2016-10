"Eerst oplossing voor minderjarigen": ontruiming Jungle van Calais uitgesteld

Door: redactie

13/10/16 - 20u41 Bron: Belga

© ap.

De ontruiming van de 'Jungle' in Calais zal worden uitgesteld tot de Franse overheid een duidelijk plan van aanpak kan voorleggen over de toekomst van ruim 1.200 minderjarigen in het kamp. "Dat heeft de Franse prefect beloofd", aldus kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen die de bidonville met zijn Franse, Britse en Waalse collega bezocht. Franse mensenrechtenorganisaties en hulpverleners trokken ook naar de rechtbank om een kort geding af te dwingen.

Maandag zou de ontruiming van het kamp starten, maar er waren signalen dat de ontmanteling mogelijks zelfs vroeger zou beginnen. Maar de ontruiming wordt nu uitgesteld. Dat heeft vooral te maken met de minderjarigen in het kamp. Volgens de jongste cijfers leven er 1.179 in het kamp, waarvan er 1.022 onbegeleid zijn. Frankrijk kon tot op heden niet zeggen wat er met die kinderen zou gebeuren.



"We zijn met het netwerk van Europese kinderrechtencommissarissen al een jaar bezig met 'kinderen op de vlucht'. In het kader van de mogelijke ontruiming zijn we het kamp gaan bezoeken en gaan spreken met minderjarigen. Ons doel was om druk te zetten om de minderjarigen te beschermen en hun veiligheid te verzekeren", aldus Vanobbergen.



Ontmanteling

De kinderrechtencommissarissen konden prefect Michel Lalande spreken. Die verzekerde dat de ontmanteling uitgesteld zal worden tot er een oplossing is voor de minderjarigen. 350 tot 500 minderjarigen zouden naar Groot-Brittannië kunnen in het kader van gezinshereniging. De rest zou opgevangen worden in het CAP, Centre d'Acceuil Provisoire, voor ze verspreid worden over andere Franse kampen. "De situatie hier is onwerkelijk. Het is ongelooflijk te zien hoe gemeenschappen en groeperingen hier zo dicht opeen kunnen leven. En toch hoor je nog altijd hoop in de stemmen", aldus Vanobbergen.



Vandaag kwam de prefectuur van Pas-de-Calais ook met nieuwe cijfers. Zo zouden er minder dan 5.700 migranten in het kamp leven. De vrijwilligersorganisaties, die hun telling maken op basis van uitgedeelde goederen en maaltijden, spreken nog altijd van een populatie van 10.000 vluchtelingen.



Rechtbank

Nog vandag trokken twaalf Franse mensenrechtenorganisaties en hulpverleners naar de rechtbank om de fundamentele rechten van de mensen in de 'Jungle' af te dwingen, meldt vzw Humain, die de jongste tijd nauw betrokken is bij de hulporganisaties in Calais. Ook zij willen voor de rechtbank een duidelijk plan van aanpak afdwingen.



De organisaties vrezen dat Frankrijk dezelfde fouten gaat maken als bij ontmanteling van het opvangcentrum Sangatte en die van het zuidelijke deel van de 'Jungle'. Toen is door de ordetroepen onnodig veel geweld gebruikt. Vrijwilligers ter plaatse vrezen opnieuw voor het ergste omdat er te veel vaagheid is over de voorwaarden van de ontmanteling. Ook de organisaties willen wachten tot alle bewoners geregistreerd zijn, zodat ze niet vermist geraken na de ontruiming.



Duidelijk plan

Gisteren bezochten europarlementslid Hilde Vautmans (Open Vld) en federaal kamerlid Wouter De Vriendt (Groen) nog het kamp. Ook zij drongen aan op een duidelijk plan.



De uitspraak van de rechtbank wordt begin volgende week verwacht.