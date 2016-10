West-Vlaanderen zet zich schrap voor sluiting 'Jungle'

Door: redactie

West-Vlaanderen maakt zich op voor de sluiting van de Jungle, het vluchtelingenkamp in Calais. Dat meldt gouverneur Carl Decaluwé nadat hij van de prefectuur te horen had gekregen dat de ontmanteling van het kamp zou aanvatten op 17 oktober.

De gouverneur moest van de media vernemen dat het kamp ontmanteld zal worden vanaf 17 oktober. "We hebben meteen contact opgenomen met de prefect waar ons het nieuws min of meer werd bevestigd", aldus Decaluwé. Het leger en de politie zouden al opgevorderd zijn om de "Jungle" te ontmantelen. "Blijkbaar zouden de Franse autoriteiten de ngo's al hebben aangesproken om op te lijsten wie er zich in het kamp bevindt, om ze dan een plaats te geven in een opvangkamp in Frankrijk."

Mogelijke pieken

West-Vlaanderen en het kabinet van de minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) zijn al ruime tijd bezig met het opstellen van een aantal scenario's om mogelijke pieken op te vangen. De vrees bestaat namelijk dat heel wat illegalen de grens zullen oversteken om vanuit Zeebrugge te proberen in Groot-Brittannië te geraken.



Meteen ingrijpen

"We zijn aan het zorgen dat we een van die scenario's de komende dagen operationeel kunnen krijgen. Op die manier kunnen we meteen ingrijpen als we voelen dat de druk op de grens en de kust toeneemt. We gaan de komende dagen alles goed monitoren en in de gaten houden. Ook de politiezone Westkust is ingelicht", aldus Decaluwé.



Mensensmokkelaars

Wat dat scenario precies inhoudt, wil de gouverneur niet zeggen om onder meer mensensmokkelaars niet te helpen. De gouverneur vreest dat heel wat mensensmokkelaars de "Jungle" snel zullen verlaten om hun werkterrein te verleggen. "Dat moeten we absoluut voorkomen. De situatie moet beheersbaar en controleerbaar blijven", herhaalt Decaluwé.