Migrant doodgereden in Calais

Door: redactie

10/10/16 - 10u06 Bron: Belga

Migranten wachten aan de A16 in Calais. © getty.

In het Noord-Franse Calais is gisterenavond een migrant doodgereden op de A16, zo heeft de regionale krant La Voix du Nord op gezag van de prefectuur van Pas-de-Calais gemeld.

Een vijftigtal migranten probeerde op de A16 het verkeer te vertragen door projectielen op de weg te plaatsen en zodoende aan boord te raken van vrachtwagens die via de Kanaaltunnel naar Groot-Brittannië gaan. Een automobilist die manoeuvreerde om deze projectielen te ontwijken is op een stel uit Eritrea ingereden.



Beiden zijn naar een ziekenhuis overgebracht waar de man later aan zijn verwondingen overleed. De vrouw liep lichte verwondingen op.



De bestuurder werd het mikpunt van migranten op de plaats van het ongeval en is doorgereden om zich dan spontaan bij de politie te melden.



Het is sinds begin dit jaar al de negende migrant die in die zone om het leven komt, weet de krant.