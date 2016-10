Politie Calais zet waterkanon in tegen pro-vluchtelingenbetogers

Door: redactie

1/10/16 - 19u23 Bron: Belga, VTM

Calais In Calais, in het noorden van Frankrijk, zijn deze namiddag rellen uitgebroken tussen de politie en betogers die hun steun wilden betuigen aan de bewoners van de 'jungle', het vluchtelingenkamp waar duizenden asielzoekers verblijven. Daarbij zette de politie het waterkanon en traangas in. Drie agenten raakten lichtgewond, zo melden de autoriteiten.