Inwoners houden actie voor sluiting 'jungle van Calais'

De handelaars en de economische spelers van het Noord-Franse Calais gaan vanochtend een langzaamaanactie houden en een menselijke ketting vormen, om de Franse regering onder druk te zetten om de zogenaamde 'jungle van Calais' snel te ontmantelen.

"Je houdt van je stad, van je haven. Je wil dat de situatie in Calais verandert. Ondanks de aankondigingen van de minister van Binnenlandse Zaken, is de veiligheid niet gewaarborgd", zo zegt 'le Grand rassemblement du Calais' op zijn Facebookpagina, die zichzelf een apolitieke burgerbeweging noemt.



Om 06.30 verzamelden boeren en truckers in Boulogne-sur-Mer en in Loon-plage (Noord-Frankrijk), in de buurt van Duinkerken, om om 07.30 uur te starten met een langzaamaanactie tot Calais.



Honderden tractoren

Volgens de organisatoren worden bij de twee langzaamaanacties bijna 80 vrachtwagens en honderden tractoren ingezet. "(Minister van Binnenlandse Zaken) Cazeneuve heeft dan wel de ontmanteling (van de "jungle") aangekondigd, maar we hebben nood aan een onmiddellijke beveiliging. Als de ontmanteling binnen drie maanden gebeurt, zijn dat drie maanden van nieuwe gevallen van agressie tegen de vrachtwagenbestuurders of van geweld tegen individuen", klinkt het bij David Sagnard, de voorzitter voor Pas-de-Calais van de FNTR (Fédération nationale des transports routiers).



Om 09.00 zullen de handelaars van Calais samen met de havenwerknemers een menselijke ketting vormen in de buurt van het Stade de l'Épopée. Om 10.00 uur komen de vrachtwagens en tractors de deelnemers aan de ketting ophalen en gaat de tocht verder richting het eindpunt. Dat is de afslag naar de Kanaaltunnel, waar de manifestanten de A16 willen blokkeren.



Cazeneuve kondigde vandaag aan dat het kamp in Calais "zo snel mogelijk" dicht gaat, maar gaf geen datum. In het kamp leven volgens de overheid 6.900 migranten, volgens de organisatie meer dan 9.000.