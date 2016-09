Franse minister: "Jungle Calais zo snel mogelijk dicht"

Door: Redactie

De Franse regering heeft besloten het vluchtelingenkamp bij Calais zo snel mogelijk te sluiten. Het overbevolkte kamp dat bekend staat als de 'jungle' moet ontmanteld worden, aldus de minister van Binnenlandse Zaken gisteren. Bernard Cazeneuve gaf daarbij echter geen termijn.

Het is niet voor het eerst dat de Fransen toezeggen het kamp bij de havenstad te willen sluiten. In het voorjaar werd de helft van het kamp afgebroken en werden containerwoningen neergezet. Maar die eerdere pogingen mislukten en inmiddels wonen er meer vluchtelingen dan ooit. Frankrijk schat het aantal bewoners op 7000, hulporganisaties op 9000. De migranten hopen op een overtocht naar Engeland, door een illegale lift in een vrachtwagen of een wandeling door de Eurotunnel. Cazeneuve bracht vrijdag een bezoek aan Calais, drie dagen voor lokale ondernemers een protestactie houden tegen het kamp. Een groep van bedrijven, havenwerkers, vrachtwagenchauffeurs en boeren heeft aangekondigd een belangrijke snelweg te gaan blokkeren als protest tegen de 'jungle'. Zij eisen een datum waarop het verdwenen is. Volgens de demonstranten is het kamp slecht voor de economie en het imago van Calais.

Leger

© ap.

De minister noemde 'humanitaire redenen' om over te gaan tot sluiting. Volgens hulporganisaties zijn de omstandigheden in het kamp slecht, zowel op het gebied van gezondheid als veiligheid. In een maand zijn twee mensen gedood. Cazeneuve sprak ook over een "gecontroleerde operatie" Waarschijnlijk bedoelt hij daarmee dat er eerst vervangende woonruimte moet komen voor de migranten. De Franse regering hoopt al langer dat ze dan vrijwillig vetrekken.



In een interview zei hij gisteren dat ontmanteling stap voor stap moet gebeuren. De burgemeester van Calais noemt de aangekondigde sluiting een opluchting. Natacha Bouchart heeft de staat al gevraagd om het leger in te zetten tegen de migranten die 's nachts de weg opgaan om in vrachtwagens te klimmen.