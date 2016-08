Bijna 10.000 migranten in 'Jungle' in Calais

Door: redactie

Vluchtelingencrisis Nooit zaten er meer vluchtelingen in de 'Jungle' van Calais dan nu. Sommige bronnen in het kamp spreken van vijftig nieuwe vluchtelingen per dag, waardoor de kaap van 10.000 inwoners in zicht is. Daardoor blijft ook de nood naar hulp ontzettend groot. Dat blijkt uit een rondvraag van Belga ter plaatse.

Midden augustus zei de prefectuur van het departement Nord-Pas-de-Calais dat er 6.901 migranten verblijven in de 'Jungle', maar enkele hulporganisaties ter plaatse menen dat dat aantal hoger ligt. Zo maakt ook koepelorganisatie 'Auberge des Migrants', de grootste organisatie werkzaam in het kamp, schattingen aan de hand van het aantal tenten en voedselpakketten dat ze uitdelen.



Er zouden ook tussen de 700 en 1.000 minderjarigen in het kamp verblijven. Volgens een onafhankelijk juridisch adviesbureau 'Legal Shelter' dat in de 'Jungle' werkt, is twee derde van die kinderen geïsoleerd. Dat betekent dat ze zonder ouders of begeleider onderweg zijn. De 'L'école laïque du chemin des Dunes', een van de grootste scholen in het kamp, spreekt zelfs van 80 procent.



Hoewel het zuidelijke deel van het tentenkamp begin dit jaar ontruimd werd, verbleven er nooit zo veel vluchtelingen. "Het grote probleem is oorlog. We zien de jongste jaren en maanden een enorme toestroom uit conflictgebieden uit alle hoeken van de wereld, terwijl het kamp oorspronkelijk zwart-Afrikaans was", duidt Christian Salomé, directeur van de Auberge des Migrant. "97 procent van de migranten zijn oorlogsvluchtelingen, slechts drie procent zijn economische vluchtelingen."



Door de enorme groei van het kamp blijft ook de vraag naar materiaal en voeding groot. Auberge des Migrants raadt mensen die spullen of voedsel willen schenken aan om niet rechtstreeks naar het kamp te gaan, maar om hun gift te doen via een van de hulporganisaties, zodat de bedeling vlotter kan verlopen.