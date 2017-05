FOTO'S - ook zij ballen nog hun vuist: opa's en oma's voeren protest in Venezuela

Door: FT

12/05/17 - 23u42 Bron: CNN & BBC

Deze man kon zich maar moeilijk bedwingen tijdens het protest en wordt stevig vastgepakt door de ordediensten. © epa.

In Venezuela komt echt íedereen de straat op om te protesteren tegen president Nicolas Maduro en zijn regering. Vandaag trokken honderden bejaarden door de straten van Caracas en andere Venezolaanse steden, in een zogenaamde 'Grandparents March'.

"Ik ben hier om mijn kleinkinderen te verdedigen, om mijn land te verdedigen", schreeuwde de 78-jarige Rafael Colmenares tijdens een demonstratie in de Venezolaanse hoofdstad. Andere bejaarden hadden zelfs hun kleinkinderen mee. Sommige betogers scandeerden leuzen als "Heb eerbied voor de ouderen!" Wie gezondheidsproblemen heeft, wordt stevig geraakt door de economische crisis én er is een tekort aan medicijnen.



De politie trad hardhandig op, blokkeerde enkele hoofdwegen en gebruikte pepperspray om de menigte uit elkaar te drijven.



De protesten in het Zuid-Amerikaanse land begonnen zes weken geleden. Intussen zijn al 39 mensen om het leven gekomen. Naast de politiek crisis heeft Venezuela ook te kampen met een torenhoge inflatie en geldgebrek.