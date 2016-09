220 werknemers bij MS Mode ontslagen: "Niet verantwoord om hen nog langer aan het lijntje te houden"

Door: redactie

De curatoren van MS Mode hebben de 220 werknemers ontslagen. Dat hebben ze vandaag gezegd tijdens een vergadering met de leden van de ondernemingsraad. Een tiental dagen geleden werd de kledingwinkelketen failliet verklaard.

"We hebben dat gedaan omdat er nog geen concreet en aanvaardbaar bod is voor een overname van (een deel van) MS Mode", zeggen de curatoren Joris De Smet en Anthony Houthoofd. "Het was psychologisch, sociaal, financieel en menselijk niet te verantwoorden om de mensen nog langer aan het lijntje te houden."



Aan vakbondszijde wordt de ontslagronde bevestigd. De werknemers zullen voor hun ontslagvergoeding een beroep kunnen doen op het Fonds Sluiting Ondernemingen, klinkt het daar.



De curatoren blijven nog optimistisch voor de toekomst. "Er zijn nog gesprekken bezig met twee kandidaat-overnemers. Het is de bedoeling die op korte termijn af te ronden." Of het gaat om een volledige overname of om delen van de kledingwinkelketen preciseren ze niet. "Alle opties blijven open." Vorige week waren er nog vier potentiële overnemers.



Volgens Yves Flamand van de socialistische bediendebond blijft de voormalige eigenaar, de Nederlander Roland Kahn van modewinkelbedrijf Coolinvestment, in de running. De vakbonden lieten eerder al weten dat ze vrezen dat Kahn op die manier de wetgeving rond collectieve ontslagen wil omzeilen om te gaan naar een doorstart als "MS Mode Bis", met minder werknemers, minder winkels en een meer nadelige arbeidsovereenkomst. De tweede kandidaat zou, aldus nog Flamand, bereid zijn al het personeel over te nemen.



MS Mode had 46 winkels in België en was goed voor 220 jobs, inclusief de hoofdzetel in Sint-Stevens-Woluwe (Zaventem). De winkels zijn gesloten sinds 17 september, daags nadat het faillissement was uitgesproken van MS Mode België. Dat was onvermijdelijk geworden, nadat was gebleken dat de Belgische afdeling geen deel uitmaakte van de doorstart van de winkels in thuisland Nederland.