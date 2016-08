Tsipras vraagt verdere verlichting van staatsschuld

Door: redactie

Europese unie De Griekse premier Alexis Tsipras vraagt een verdere verlichting van de staatsschuld en van de bezuinigingsmaatregelen die volgens hem door Duitsland worden gedicteerd. Dat zegt Tsipras vandaag in een interview met de Atheense krant Realnews. Daarin breekt de Syriza-aanvoerder ook een lans voor toenadering tussen socialisten en extreem-links. Dat moet een einde maken aan de "verschillende snelheden" in Europa.

De linkse premier vindt dat Berlijn werkt als een soort Europese spaarbank die buitensporige overschotten boekt terwijl zuidelijke landen in Europa records breken met hun werkloosheidscijfers. "Als het zo voortgaat, zullen we erg verontrustende resultaten in de komende verkiezingen en referenda zien", voorspelt Tsipras.



Het besparingsdogma zal Europa "naar de rand van de ontbinding" drijven. De Griekse eerste minister roept de Noord-Europese staten op financiële steun te leveren voor de zuiderse EU-landen in de strijd tegen de werkloosheid.



Hij herhaalde ook zijn vraag naar Duitse herstelbetalingen voor de verliezen tijdens de Tweede Wereldoorlog. "Het is een kwestie van eer voor het land. Griekenland zal die vraag niet laten vallen", aldus Tsipras. De voorbije vijf jaar vroegen de Grieken herhaaldelijk Duitse herstelbetalingen voor een bedrag van 332 miljard euro, en dat voor de oorlogsmisdaden en schade tijdens de nazi-bezetting en voor de verplichte leningen van Griekenland aan de Duitse centrale bank. Duitsland heeft al vaker gezegd dat het zijn verplichtingen jegens Griekenland is nagekomen, waaronder de betaling van 115 miljoen oude Duitse mark volgens een akkoord in 1960.