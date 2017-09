Mulder: "Weiler was van dag één een 'Fremdkörper', een man op de verkeerde plek"

Jan Mulder

18/09/17 - 15u10

© photo_news.

De malaise bij Anderlecht is ook Jan Mulder niet ontgaan. Onze columnist haalde zijn scherpe pen nog een keer boven om de situatie na het ontslag van René Weiler bij paars-wit wat te kaderen.

"Ik denk dat het als volgt is gegaan. Na de 2-2 in Kortrijk, de schimpscheuten van de fans en de zoveelste overlegsessie met de leiding van Anderlecht, ditmaal bij de Coca-Cola automaat - prachtig decor en enscenering met manager Herman Van Holsbeeck, die er absoluut niet uitzag als iemand die zijn trainer aan het ontslaan was - reed de bus terug naar het Astridpark."



"René Weiler stapte in zijn auto en belde mevrouw Weiler. Ze nam niet op, ze stond al voor de deur te wachten. Toen René daar aankwam, spreidde ze de armen en zei: 'Laten we er mee ophouden, nu.' De coach gaf niet meteen toe (hij voelde zich gesteund door het bestuur van Anderlecht), maar een kwartier later was hij het met haar eens. En belde Van Holsbeeck."