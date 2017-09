Mulder: "Voetbal is geen zaak van leven en dood, het is veel meer dan dat"

Jan Mulder

18/09/17 - 09u35

© photo news.

De malaise bij Anderlecht is ook Jan Mulder niet ontgaan. Onze columnist haalde zijn scherpe pen nog een keer boven om de situatie bij paars-wit wat te kaderen.

"Genk, Oostende, Luik, Lokeren, Mechelen. Waar je komt, het geklaag over het vertoonde voetbal wordt luider. In Brussel spréékt men niet eens meer over voetbal, ontdekte chef voetbal Stephan Keygnaert van Het Laatste Nieuws. Goed voetbal is al helemaal niet meer aan de orde."



"Wanneer, op een zeldzaam moment in de Jupiler Pro League, iets moois gebeurt, betreft het een 'omschakelingsmoment'. De fans zingen: 'Wij willen voetbal zien.' Hein Vanhaezebrouck bromde zondag in Oostende dat "goed voetbal in België blijkbaar bijzaak is geworden". Maar is voetbal niet 'de mooiste bijzaak van de wereld'?"